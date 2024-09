Quaquá recebe candidatos às prefeituras de outros municípios - Foto: Bender Arruda

Maricá - Tarifa Zero, Moeda Social, Passaporte Universitário e outros programas implantados nas gestões de Washington Quaquá e Fabiano Horta em Maricá estão nos planos de governo de candidaturas petistas no Estado. Quaquá recebeu nesta terça-feira em Maricá os candidatos de Japeri, Fernanda Ontiveros; Volta Redonda, Professor Habibe; e Mesquita, doutor Luiz Cláudio. Ele ofereceu apoio para que as iniciativas sejam implementadas nesses municípios após as eleições.



"Se Maricá fez, Japeri, Volta Redonda e Mesquita também podem fazer. Mas não fazem porque não querem. Quando criei programas como a Tarifa Zero e a Moeda Mumbuca nossa cidade tinha menos orçamento do que as três têm hoje. Só ver o que a doutora Fernanda Ontiveros está fazendo em Japeri. Está transformando uma cidade antes arrebentada em uma das melhores da Baixada Fluminense", disse Quaquá.



Candidata à reeleição, Fernanda Ontiveros agradeceu o apoio de Quaquá e afirmou que implantar programas criados em Maricá será prioridade do seu segundo mandato em Japeri. Recentemente a cidade foi contemplada com R$ 260 milhões do novo PAC Seleções do Governo Federal. O recurso será investido em obras e ações no município nos próximos anos.



"Vamos avançar cada vez mais. E o apoio de Maricá é fundamental para a gente continuar crescendo e se desenvolvendo. Vamos levar as políticas que ele criou aqui para Japeri e toda Baixada", disse Fernanda.



Reindustrializar Volta Redonda



Em Volta Redonda, a aposta do partido é o Professor Habibe. Uma de suas prioridades é devolver à cidade o protagonismo industrial perdido após a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ele se comprometeu a levar para Volta Redonda as políticas sociais de sucesso criadas por Quaquá e Fabiano.



"Quaquá é um grande exemplo e referência para todos nós. Vamos imitar e copiar as suas experiências bem-sucedidas para ter ônibus de graça, passaporte universitário para nossos jovens poderem encaminhar sua vida de uma forma bem bacana e a moeda social para fortalecer a economia das famílias e da cidade", disse Habibe.



Candidato em Mesquita, Doutor Luiz Cláudio afirmou que hoje a cidade tem um orçamento maior do que o de Maricá quando programas como Tarifa Zero e Moeda Mumbuca foram criados. E assumiu o compromisso de adotá-los caso seja eleito prefeito.



"Já colocamos no nosso Plano de Governo as políticas públicas bem-sucedidas criadas por Quaquá e Fabiano em Maricá. Teremos Tarifa Zero, Passaporte Universitário e a Moeda Social para oxigenar a nossa economia", completou o candidato. Ele estava na companhia de Taffarel, petista histórico de Mesquita, e sua filha Isadora, candidata a vereadora na cidade. O encontro foi no sítio de Quaquá, no bairro Espraiado.