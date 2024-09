Imagens da partida entre Maricá Esporte x Araruama - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 17/09/2024 16:48

Maricá - A equipe masculina sub-15 e sub-17 do Maricá Esporte Competições entrou em campo no domingo (15) para enfrentar o Araruama pela 7ª rodada do Campeonato Carioca de futebol no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. As equipes, que são apoiadas pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, finalizando de 2x1 (sub-17) e 3x0 (sub-15).

Com uma postura muito dinâmica, a equipe do Maricá sub-15 criou e consolidou sua campanha na 7ª rodada do Campeonato Carioca. Diante do Araruama, o time maricaense dominou as ações do jogo e aplicou uma goleada de 3 a 0. Com um futebol agressivo, marcado por domínio físico, técnico e tático, o Maricá impôs seu ritmo desde os primeiros minutos. A equipe criou diversas oportunidades de gol e, ainda no primeiro tempo, abriu o placar com um golaço de Rychard, após bela jogada individual de Miguel. Na segunda etapa, o domínio maricaense se intensificou. Após cobrança de escanteio, Arthur ampliou a vantagem e Théo fechou o placar com um chute preciso, após cruzamento na área. Com mais um gol do Sanderson, ele chega a 10 gols na competição e isso é muito importante para o Maricá. No final do jogo o Araruama de pênalti diminuiu e terminou 2x1 Maricá competições.

Já a equipe do sub-17 do Maricá começou bem, tocando bem a bola, mas de uma forma lenta. Criou oportunidades de gols, mas não fez. O segundo tempo voltou melhor, explorando a velocidade dos atacantes Vitinho (7) e Erick (11). E em duas assistências do atacante Erick, fizemos 2x0 com Vitinho (7) e com Sanderson (9).

Sobre o projeto

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).