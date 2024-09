Operação Lei Seca em Maricá teve 25 motoristas pegos sob influência do álcool - Foto: Jornal O Dia

Operação Lei Seca em Maricá teve 25 motoristas pegos sob influência do álcoolFoto: Jornal O Dia

Publicado 17/09/2024 12:06 | Atualizado 17/09/2024 12:06

Maricá - A Operação Lei Seca autuou 466 condutores por alcoolemia no teste do etilômetro, entre sexta-feira (13) e domingo (15) em todo o Estado do Rio.

Os municípios de Campos dos Goytacazes, Maricá e Saquarema registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro.

Nas 33 ações de fiscalização realizadas, a Operação analisou 2.976 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,7%.

As abordagens foram realizadas entre os dias de sexta (13), sábado (14) e domingo (15).

Em Maricá, uma ação que aconteceu no domingo (15) registrou uma taxa de 30,1%. Foram 83 condutores abordados e 25 pegos com teor alcoólico.

Na Região dos Lagos, o município de Saquarema registrou uma taxa média de alcoolemia de 25,7% entre os dias de sábado (14) e domingo (15). Foram 152 motoristas abordados e 39 autuados por alcoolemia.

Na Região Serrana, município de Bom Jardim, a Operação autuou 37 dos 138 condutores (26,8%). Já no município de Nova Friburgo, foram 21 motoristas flagrados dos 164 analisados (12,8%).

OPERAÇÃO LEI SECA

A Operação Lei Seca é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, em parceria com o DETRAN e Secretaria de Estado da Polícia Militar, criada para combater a combinação de álcool e direção, visando reduzir acidentes de trânsito e salvar vidas. Lançada em 2009, a operação realiza blitz em vias estratégicas, onde condutores são submetidos ao teste do bafômetro.

Além da fiscalização, a operação também tem um forte viés educativo, promovendo a conscientização sobre os perigos da embriaguez ao volante.