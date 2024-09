Quaquá com João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart - Foto: Divulgação

Quaquá com João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João GoulartFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 00:00 | Atualizado 16/09/2024 09:18

Maricá - Após ter sua candidatura oficializada pela Justiça Eleitoral, o candidato à prefeitura de Maricá pela coligação Frente Popular, Washington Quaquá, segue sua campanha em busca do terceiro mandato à frente do executivo da cidade. No sábado, Quaquá teve um encontro com João Vicente Goulart, filho do presidente deposto pelos militares no Golpe de 1964. Na conversa, acompanhada pelo ator José de Abreu, consultor de projetos culturais da candidatura. e pela esposa de João Vicente, a professora Verônica Goulart, os dois trataram do projeto da Fundação que a Prefeitura de Maricá irá criar no antigo imóvel de Jango, no bairro de Ponta Grossa, região central da cidade.

O candidato destacou o legado de Goulart para a história política do Brasil. Quaquá revelou que o equipamento será um centro de preservação da memória do ex-presidente e da sua luta em defesa da democracia, do desenvolvimento e dos mais necessitados.

“Jango é um símbolo da resistência e da luta pela democracia no Brasil. A casa que o presidente tinha em Ponta Grossa será desapropriada e transformada em um centro de debates sobre o futuro do Brasil, fundamentado na visão das reformas de base que João Goulart defendia. Já temos, inclusive, um projeto executivo para a Fundação, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, outro que tinha raízes em Maricá”, completou Quaquá.

Circuito de Notáveis

A futura Fundação João Goulart fará parte de um circuito de locais que irão homenagear personalidades que mantiveram vínculos com a cidade. O primeiro deles a entrar em atividade foi a Casa Darcy Ribeiro. Inaugurado em junho, o espaço funciona no imóvel que pertenceu a Darcy na Praia do Cordeirinha. Tem uma exposição permanente, com acervo físico e interativo da obra do antropólogo. As próximas celebradas serão as cantoras Beth Carvalho e Maysa, que também terão suas casas convertidas em espaços culturais. O jornalista João Saldanha completa a lista de homenageados. Saldanha batiza o estádio municipal em que o Maricá FC tem o mando de seus jogos. Recentemente o time conquistou o acesso à divisão de elite do futebol do Rio.