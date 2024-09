Material apreendido - Foto: Jornal O DIA

Material apreendidoFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/09/2024 09:48 | Atualizado 13/09/2024 09:48

Maricá - Uma ação conjunta entre o GAT (Grupamento de Ações Táticas) e o PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) terminou com a prisão de seis traficantes de drogas em Inoã, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (12).

A operação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na localidade, teve as viaturas dos agentes com atenção voltada para um grupo de homens com atitude suspeita.

O grupo de elementos tentou escapar quando observaram as viaturas.

Porém em uma ação rápida um cerco tático foi montado e os meliantes fugiram, houve perseguição.

Porém os agentes conseguiram impedir a fuga detendo seis dos elementos do grupo, os demais escaparam para dentro da mata.

Com a quadrilha foram encontrados 1030 pinos de cocaína, 959 envolucros de skank, 566 pedras de crack, 550 tabletes de maconha, 05 rádios transmissores, uma réplica de pistola e R$ 47 reais em dinheiro, tudo foi apreendido.

Um prejuízo significativo ao tráfico de drogas.

Os elementos foram encaminhados para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a 76ª D, a Central de Flagrantes em Niterói.