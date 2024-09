Homem com mandado de prisão é capturado em Maricá - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Homem com mandado de prisão é capturado em MaricáFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 11/09/2024 15:34 | Atualizado 11/09/2024 15:34

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (11), a Delegacia de Repressão a Drogas e ao Crime Organizado (DECRADI) desmantelou uma operação bem-sucedida para prender Flávio da Cunha Cerdeira Júnior, acusado de roubo qualificado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro do Flamengo, região central do município, após uma investigação detalhada.

Flávio, que estava foragido, foi localizado após uma série de diligências internas e externas. No dia do crime, ele e um cúmplice utilizaram uma faca para abordar uma vítima na Avenida Dom Helder Câmara, perto da comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Eles roubaram o telefone celular da vítima e outros pertences.

Quando os policiais chegaram a Maricá, constataram que Flávio havia se mudado do local. Para efetuar a prisão, a equipe seguiu a companheira do foragido e o capturou em flagrante. Após os procedimentos legais, Flávio foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e ficará à disposição da Justiça.

A DECRADI-RJ disponibiliza o telefone/WhatsApp (21) 98596-7308 para denúncias, garantindo total sigilo e informa que a Polícia Civil continua firme na defesa da segurança pública.