Museu Casa de Darcy RibeiroFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 10/09/2024 15:43

Maricá - Os próximos dois finais de semana serão agitados no Museu Casa Darcy Ribeiro. O espaço cultural, que fica na Praia de Cordeirinho, em Maricá, vai receber artistas para o seu "Laboratório de Fazimentos". Trata-se de um programa de pesquisa, formação e produção de conhecimento voltado a profissionais de educação, da arte e de outras áreas, além dos vinculados ao território. A participação é gratuita e nomes como Denilson Baniwa, Carolina Potiguara e Alex Teixeira estão confirmados.

Serão dois módulos. O primeiro terá os temas "Decifrar, devorar, recriar: processos da arte indígena contemporânea", com Denilson Baniwa; e "Arte indígena: cores da terra e grafismos", com Carolina Potiguara. Os encontros acontecem no dia 14 de setembro, a partir das 10h.

O módulo dois acontece no dia 21 de setembro e trará o tema "Criações fabulosas", a partir das 11h, falando de ferramentas desse fazimento e com uma oficina, às 14h. O artista Alex Teixeira orienta os trabalhos.

Participe

Fazer parte do Laboratório de Fazimentos é de graça. Quem quiser participar precisa fazer inscrição com antecedência preenchendo este formulário on-line: https://forms.gle/edmWKJ8FuSNNXfou5 . Outras informações sobre o Laboratório aqui: https://casadarcyribeiro.org.br/wp-content/uploads/2024/09/Laboratorio-de-Fazimentos-1.pdf .