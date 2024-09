Andrea Cunha lança sua candidatura a uma vaga na Câmara Municipal de Maricá - Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2024 19:37 | Atualizado 09/09/2024 19:44

Maricá - Andrea Cunha aproveitou o sábado (07), feriado do dia da independência para lançar sua candidatura a vereadora da cidade. Uma data emblemática para registrar a sua candidatura ao legislativo, Andrea Cunha, uma mulher que luta há anos pelos direitos das mulheres, pelos direitos da classe LGBTQIA+ e das minorias, Andrea luta a décadas pela independência da mulher Maricaense, portanto, não poderia ser uma data melhor do que a de 7 de setembro para realizar a grande plenária de lançamento de sua campanha.

Uma multidão lotou a quadra da União de Maricá que exaltou as lutas de Andrea Cunha durante sua trajetória política, Andrea já foi Secretária Municipal de Cultura, já atuou como Secretária de Economia Solidária sendo a recordista na distribuição da ampliação do cartão Mumbuca e também ressaltou o projeto de Lei "Recomeçar Sem Violência" que cria acolhimento e uma rede de apoio para as mulheres que sofreram violência doméstica, incentivando a denunciar as vítimas perceberam que não estão sozinhas, Andrea falou de suas ações nos projetos que mudaram de verdade a vida das pessoas.

O encontro contou com o apoio do Deputado Estadual Renato Machado, sempre um obstinado na melhoria das vidas das pessoas, seja à frente da Somar onde realizou grandes obras que mudou a realidade dos munícipes seja como Deputado Estadual ativo como é, da Deputada Estadual Zeidan, que também milita pelos direitos das mulheres e das minorias a décadas, do candidato a vice-prefeito João Maurício, do vice-prefeito licenciado e Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro Diego Zeidan, da 1ª Dama Rosana Horta que também luta pelas minorias e pelas mulheres, do militante ator José de Abreu, entre outros.

A plenária da Andrea Cunha recebeu convidados de todos os distritos da cidade apoiando a sua candidatura.