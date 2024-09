Projeto IFF - Doto: Gabriel Ferreira

Publicado 09/09/2024 18:18

Maricá - Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Marquês de Maricá, em Itaipuaçu, visitaram o campus do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba, para conhecer o projeto “IFF de Portas Abertas". A ação contou com a participação de 42 estudantes.

A iniciativa do Instituto Federal Fluminense (IFF), em parceira com a Secretaria de Educação, tem como objetivo levar estudantes de toda a rede pública municipal para conhecer um pouco mais sobre os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ofertados pela unidade (Edificações e Meio Ambiente), além do trabalho desenvolvido pelo Instituto na região.

Gabriel Gonçalves, especialista em gestão escolar do Instituto, destaca a importância do projeto para o futuro dos jovens. "É muito importante dar essa oportunidade para esses alunos que estão vindo visitar a unidade, e aqui eles possam vislumbrar possibilidades para construir um futuro melhor", disse.

Ao longo da visita, os estudantes passaram pelas salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, ginásio poliesportivo e áreas administrativas, entre outros espaços, onde puderam sanar dúvidas e interagir com estudantes do campus.

Fernanda Santos, professora da escola Marquês de Maricá, comenta que já teve ex-alunos que ingressaram no Instituto, e diz que a visita é muito importante para a percepção dos estudantes. "Nós estimulamos bastante para que eles viessem e acho que esse tipo de passeio é importante para que possam vislumbrar o futuro, se imaginar estudando no Instituto Federal", completou

O programa de visitas está em sua quarta edição e deverá receber, no total, cerca de 1.500 estudantes ao longo deste ciclo, que termina na próxima sexta-feira (13/09). O objetivo da ação é motivar os estudantes em fase de conclusão do Ensino Fundamental a participarem da seleção para ingresso no Instituto. Os interessados podem se inscrever até o dia 07 de outubro, pela internet, no endereço inscricoes.iff.edu.br, ou presencialmente, com suporte no campus.