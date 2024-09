Joãozinho, Deil Machado, Renato Machado e Fabiano Horta - Foto: Rede Social

Joãozinho, Deil Machado, Renato Machado e Fabiano HortaFoto: Rede Social

Publicado 07/09/2024 20:53 | Atualizado 07/09/2024 20:55

Maricá - Um dia agitado na cidade para o prefeito Fabiano Horta e o Deputado Estadual Renato Machado que estiveram presentes neste sábado (07) em uma caminhada de apoio ao candidato a vereador Deil Machado, que aconteceu em Ponta Negra.

Uma multidão acompanhou o candidato em uma caminhada que aconteceu pelas ruas do bairro e contou com apoio de lideranças e de populares.

O prefeito do município Fabiano Horta juntamente com o seu amigo, o Deputado Estadual Renato Machado e o candidato a vice-prefeito João Maurício que também esteve presente, deram apoio para Deil Machado na candidatura a uma vaga no legislativo no pleito deste ano.

As fotos registram muita gente na caminhada, e o encontro de alegria na política municipal, apoiando o candidato.