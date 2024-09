Fabiano Horta, Aldair de Linda, Renato Machado e João Maurício - Foto: Rede social

Fabiano Horta, Aldair de Linda, Renato Machado e João MaurícioFoto: Rede social

Publicado 07/09/2024 17:50 | Atualizado 07/09/2024 17:54

Maricá - O prefeito Fabiano Horta e o Deputado Estadual Renato Machado manifestaram apoio neste sábado (07) a candidatura do vereador Aldair de Linda às eleições deste ano, Aldair é o presidente da Câmara dos Vereadores e é vereador já durante quatro vezes no município.

O encontro aconteceu no bairro de Ponta Negra e contou também com a presença do candidato a vice-prefeito João Maurício, o Joãozinho do PT, como é conhecido na cidade, também apoiou a candidatura de Aldair de Linda, que pretende pela 5ª vez estar ativo no legislativo da cidade.

Aldair de Linda já estava na região desde a manhã deste sábado com suas lideranças e arrastou uma multidão nas ruas do bairro onde foi realizado um bandeiraço que agitou Ponta Negra.

O Prefeito Fabiano Horta, o Deputado Estadual Renato Machado e o candidato a vice-prefeito de Maricá, João Maurício, chegaram por volta das 16h na localidade que já estava cheia e atraíram mais ainda o povo para a rua.

O prefeito que termina esse ano seu último mandato disse: " Pessoal a gente tá aqui em Ponta Negra, 7 de setembro, passando aqui com meu vereador Aldair de Linda. Alguém que construiu junto comigo nesses últimos 8...mais nos 16 que eu e Quaquá estivemos na prefeitura, essa cidade que a gente tá vivendo hoje, o nosso vereador vamos juntos!" concluiu Fabiano Horta.

E Aldair de Linda disse: "Só agradecer mesmo. Esse é meu irmão, nós vamos continuar, ele tem um futuro muito grande no Estado do Rio de Janeiro", terminou o presidente da Câmara.