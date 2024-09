O Deputado Federal e candidato a prefeito Quaquá, expressou o desejo de homenagear Maria Leopoldina com a construção de um monumento na cidade - Foto: Paulo Celestino

Publicado 07/09/2024 12:48

Maricá - Neste 7 de setembro, o Brasil celebra mais um aniversário de sua Independência, um marco crucial na história do país. Embora o tradicional "Grito do Ipiranga" de Dom Pedro I em 1822 seja frequentemente lembrado como o ato decisivo, é importante destacar o papel fundamental de sua esposa, a Imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, na construção desse momento histórico. No dia 2 de setembro de 1822, enquanto Dom Pedro viajava a São Paulo, Leopoldina, como regente do Brasil, convocou e presidiu uma reunião do Conselho de Estado. Em um ato de bravura e liderança, ela assinou o decreto que recomendava oficialmente a separação do Brasil de Portugal, preparando o terreno para o que aconteceria cinco dias depois, com a proclamação de independência.

Maria Leopoldina, muitas vezes ofuscada nas narrativas tradicionais, foi uma verdadeira arquiteta da independência brasileira. Além de garantir o apoio político necessário, sua visão estratégica e firmeza em momentos críticos revelam o protagonismo de uma mulher à frente de seu tempo, que contribuiu de maneira determinante para a formação do Brasil como nação soberana.

Essa narrativa, no entanto, ganha nova luz na série "Raízes – Memórias de Um Povo", produzida pela Sicom Filmes, de Paulo Celestino. A série busca revisitar e recontar episódios decisivos da história do Brasil, trazendo à tona o papel de personagens, como Maria Leopoldina, que tiveram uma influência crucial no desenvolvimento do país.

No último dia 28 de agosto, o produtor Paulo Celestino se reuniu com o embaixador da Áustria no Brasil, Dr. Stefan Scholz, na Embaixada em Brasília, para discutir a importância de Leopoldina na independência brasileira e fortalecer parcerias para a produção da série. Durante a reunião, o ex-prefeito de Maricá e sociólogo, Washington Quaquá, enviou uma mensagem expressando seu desejo de homenagear Maria Leopoldina com a construção de um monumento em Maricá, cidade com forte vínculo cultural e histórico com a família imperial brasileira. Quaquá ressaltou a importância de lembrar essa grande figura histórica, cujas origens austríacas também reforçam os laços entre o Brasil e a Áustria.

A série "Raízes – Memórias de Um Povo" promete ser uma produção marcante, não apenas por revisitar os momentos históricos do país, mas também por destacar personagens que, como Maria Leopoldina, merecem o reconhecimento por sua contribuição à nação. O episódio especial “Prelúdio à Independência” dará vida à trajetória de Leopoldina, desde sua juventude na corte de Viena até sua chegada ao Brasil, sua importância como mãe, mulher e líder, além de seu papel decisivo no processo de independência. Essa produção cultural foi aprovada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, garantindo seu potencial de alcance nacional e internacional.

Além disso, Celestino trouxe ao embaixador austríaco o desejo de ver essa série ecoar no Brasil e no exterior, retratando as memórias da nação e reafirmando a força da imperatriz Leopoldina, que já foi aclamada como "Anjo Tutelar da Nação". A série também contará com um episódio que aborda o legado da família imperial nas cidades de Petrópolis e Maricá, destacando a importância de preservar essas memórias históricas para as futuras gerações.