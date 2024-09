Dr. Cláudio Vieira - Foto: Reprodução

Dr. Cláudio VieiraFoto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 09:36 | Atualizado 10/09/2024 09:37

Maricá - A Polícia Civil anunciou nesta segunda-feira (09) a troca de comando da 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, que já há dez meses tem à frente o Dr. Bruno Gilaberte Freitas que será transferido para a 61ª DP em Xerém na cidade de Duque de Caxias.

Maricá receberá agora o Dr. Cláudio Vieira de Campos que estará deixando a 23ª DP no bairro do Méier (zona norte do Rio de Janeiro) para assumir a 82ª DP no Centro do município.

A nomeação foi feita pelo Secretário de Polícia Civil do Estado, Felipe Curi.