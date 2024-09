O homem de 77 anos baleado foi levado para o Hospital Conde Modesto Leal - Foto: Arquivo MAIS

O homem de 77 anos baleado foi levado para o Hospital Conde Modesto LealFoto: Arquivo MAIS

Publicado 11/09/2024 10:37

Maricá - Um homem idoso de 77 anos foi vítima de duas balas perdidas durante uma briga entre outros dois homens em um bar no bairro da Divinéia, o caso aconteceu no fim da tarde do último domingo (08).

Segundo informações, a briga começou entre os homens porque um acusou o outro de roubar um anel de ouro. A discussão ficou mais acalorada e um dos homens sacou uma pistola e disparou os tiros dentro do bar que atingiram a vítima, senhor Hélio Coutinho, que nada tinha a ver com o tumulto.

Policias Militares da 6ª Cia foram até o local porém o atirador já havia fugido, o outro envolvido na briga foi encaminhado para a 82ª DP para prestar esclarecimentos. Já o senhor Hélio, que recebeu duas balas, foi encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal e passa bem.