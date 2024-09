Futebol Sub-17 - Foto: Renata Sardoux

Publicado 12/09/2024 11:24 | Atualizado 12/09/2024 11:25

Maricá - A equipe masculina de futebol do Maricá Esporte Competições entra em campo neste domingo (15) contra o Araruama na 7ª rodada Carioca A2. A competição acontece no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho (Rua Cento e Sete). O sub-17 entra em campo, 12h45; e o sub-15, às 14h45.

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são iniciados no esporte na “escolinha” e, de lá, podem chegar a quipe principal. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

Sobre o espaço

O estádio foi batizado em homenagem ao jornalista esportivo, e histórico botafoguense, João Saldanha, e possui capacidade liberada para 1850 pessoas. O espaço está localizado no bairro de Cordeirinho. O município não realizava jogos profissionais de futebol desde 2013, no Estádio Dr Francisco de Oliveira, do Esporte Clube Maricá.