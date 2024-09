Justiça Eleitoral decreta: Quaquá elegível - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 11/09/2024 20:53 | Atualizado 11/09/2024 20:56

Maricá - O registro da candidatura do Ex-prefeito, Deputado Federal e atual candidato a Prefeito de Maricá no pleito deste ano, Washington Quaquá foi deferido pela Justiça Eleitoral.



A sentença emitida pela Justiça Eleitoral de Maricá nesta quarta-feira (11) decreta o registro de candidatura de Washington Luiz Cardoso Siqueira, como 100% elegível, em dia e DEFERIDA, ou seja , Quaquá pode e está concorrendo ao cargo de Prefeito, sob o número 13, pela coligação FRENTE POPULAR DE MARICÁ, de forma elegível.



De forma ainda mais clara, o candidato Quaquá encontra-se em situação regular perante a Justiça Eleitoral, e todos os requisitos exigidos pelo Cartório Eleitoral, estão de acordo com as solicitações, nenhum pedido de impugnação feito pela oposição ao candidato foi aceito pela Justiça.



Quaquá nesta quarta-feira (11) falou com O DIA rapidamente sobre a decisão da Justiça e declarou: “Nunca tive qualquer dúvida de que a candidatura seria deferida pela justiça eleitoral. A justiça foi feita”, completou o candidato a Prefeito de Maricá.

Quaquá segue com mais de 85% de intenções de voto de acordo com a pesquisa eleitoral realizada realizada pelo Instituto ÁGORA sob o registro no TSE RJ-06171/2024 que foi realizada entre os dias 15 e 16 de agosto e divulgada no último dia 21 de agosto.