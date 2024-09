Secretarias de políticas inclusivas - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 13/09/2024 15:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas e em parceria com a Firjan e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RJ), abrirá inscrições para o curso profissionalizante Instalação Hidráulica nos dias 16 e 24 de setembro de 2024. As matrículas acontecem na sede da Secretaria (Rua Antônio Vieira Sobrinho, 333 - Parque Eldorado), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

A inscrição é presencial. É necessário levar cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Os interessados em participar precisam ter idade mínima de 18 anos e ter o 6° ano do ensino fundamental completo, e ser morador de Maricá. As vagas estão disponíveis para uma turma (18h às 22h), de segunda a sexta-feira, a partir do dia 25/09.