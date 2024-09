ETA Ponta Negra - Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 17:06 | Atualizado 16/09/2024 17:07

Maricá - Com o objetivo de reduzir os efeitos prolongados da falta de chuvas no estado, o que vem afetando a captação de água para abastecer Maricá, na Região Metropolitana, a Águas do Rio tem apostado nos investimentos em tecnologia e inteligência, além da aquisição e recuperação de sistemas de bombeamento.

Segundo o Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, a redução da disponibilidade hídrica do manancial do Rio Doce atingiu 10%. Já a do Rio Ubatiba alcançou 60%. Tudo isso compromete a distribuição de água em parte de Maricá. Além disso, o sistema Imunana-Laranjal, operado pela Cedae, encontra-se em estágio de alerta até o momento, podendo passar por redução, caso o regime de chuvas na bacia do manancial não se normalize.

O projeto da Águas do Rio para combater o desperdício de água passa pelo uso de imagens de satélite e pesquisas com geofone, instrumento utilizado para escutar ruídos no subsolo onde exista a suspeita de vazamentos ou desperdícios hídricos. Em agosto, 300 pontos foram mapeados em Maricá; e, desse total, 200 foram confirmados e consertados. Com isso, 119 milhões de litros de água, o equivalente a 59,5 mil caixas d’água de dois mil litros, deixaram de ser desperdiçados e retornaram para o sistema de fornecimento da cidade.

“A estiagem é um problema histórico no país e a cada ano vem se agravando, principalmente no Sudeste. Todo esforço é válido para minimizar os impactos para a população, e o combate a perdas é um deles, pois evitamos o desperdício, e a água volta a ser integrada ao sistema de abastecimento. Para chegarmos aos resultados atuais, tivemos que definir um cronograma que incluísse frentes de trabalho simultâneas. Deu certo. E o trabalho continua”, destacou Diógenes Lyra, diretor-executivo da concessionária.

Entre as principais obras no município destaca-se a ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta Negra, que passou a levar três vezes mais água para a população, beneficiando 60 mil moradores de 20 bairros. Com investimento de cerca de R$ 40 milhões, a empresa instalou novo módulo de tratamento, construiu estação de bombeamento (elevatória) e implantou adutora com 11 km de extensão interligando as ETAs Ponta Negra e Maricá, esta localizada no bairro do Flamengo. Além disso, ampliou a captação no Rio Doce, de onde a água é retirada para ser tratada na ETA Ponta Negra.

Outra intervenção importante foi a interligação de uma tubulação de grande porte às redes de distribuição que atendem os distritos de Itaipuaçu e Inoã. Com isso, o volume mensal equivalente a 29 piscinas olímpicas de água tratada passou a integrar o sistema de abastecimento de Maricá.

Em 2022, a concessionária também colocou em operação um tanque de água de reúso, com capacidade para armazenamento de 60 mil litros. Essa melhoria incorporou cerca de 200 mil litros por dia na rede de distribuição, aumentando o abastecimento em 11 bairros da região central da cidade.

“Mesmo com todo esse trabalho, dependemos que o regime de chuvas na bacia do manancial se normalize. E, como plano de ação, estamos reforçando a quantidade de caminhões-pipa para a região. Mas pedimos o apoio dos moradores para que usem água de forma consciente, mantenha as cisternas e caixas d'água cheias para atividades prioritárias durante esse período e, se precisarem, entrem em contato com a gente pelo 0800 195 0 195”, ressaltou Lyra.

Próximos passos

Nesses quase três anos de operação, a Águas do Rio investiu cerca de R$ 70 milhões em Maricá com foco em ampliar o fornecimento de água na cidade, região com históricos problemas de abastecimento. Nesse período, mais de 135 mil pessoas foram beneficiadas, sendo que 23 mil delas tiveram água pela primeira vez em suas torneiras. Para melhorar o fornecimento e levar água para áreas mais distantes, será concluído em 2025 um novo sistema de bombeamento que beneficiará Inoã e Itaipuaçu. O equipamento ficará localizado em Ipiíba, São Gonçalo, e tem capacidade de vazão de até 39 milhões litros de água por dia.

Também está dentro do plano de ações da concessionária a realização dos estudos de viabilidade sobre o uso de dessalinização, que está sendo desenvolvido em parceria com a prefeitura. A iniciativa busca retirar sais e outros minerais da água salgada, auxiliando no processo de universalização do abastecimento na cidade.