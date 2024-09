Maricá Competições - Foto: Divulgações

Publicado 17/09/2024 08:55 | Atualizado 17/09/2024 08:55

Maricá - Ginastas do projeto “Maricá Competições”, projeto da Secretaria de Esporte e Lazer, conquistaram diferentes colocações na IV Etapa do Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica - torneio organizado pela Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro -, em Niterói, no dia 14 de setembro.

O projeto é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

Premiação:

Juvenil Nível N3 (29 ginastas competindo na categoria)

Prata no individual aparelho bola- Marcella Parreiras

Prata no individual geral- Marcella Parreiras

Prata na premiação geral por equipe (Marcella, Elena Yasmin Marques e Ana Luiza (competiram 6 equipes)

Juvenil Nível N2 (37 ginastas competindo na categoria)

Prata no individual aparelho maças- Mariana Penha

Bronze no individual geral- Mariana Penha

Prata na premiação geral por equipe (Mariana Penha, Yasmim Alves e Lorena (competiram 5 equipes)

Colocações Dos Individuais Da Etapa:

Infantil N1 - aparelho arco (11 Ginastas competindo na categoria)

7° lugar - Maria Sophia Tiepo

Juvenil N2 - aparelho maças- (29 Ginastas competindo na categoria)

2° lugar - Mariana Penha

13° lugar - Lorena Muniz

19° lugar - Yasmim Alves

Juvenil N3 - aparelho bola- (37 Ginastas competindo na categoria)

2° lugar - Marcella Parreiras

7° lugar - Elena Rodrigues

19° lugar - Yasmin Marques

25° lugar - Ana Luiza Rangel

Adulto N1 - aparelho fita - (27 Ginastas competindo na categoria)

17° lugar - Letícia Moura

22° lugar - Annik Lanziotti