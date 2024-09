Plantas Medicinais - Foto: Paulo Ávila

Plantas Medicinais Foto: Paulo Ávila

Publicado 17/09/2024 13:59 | Atualizado 17/09/2024 14:01

Maricá - Profissionais de Saúde de Maricá receberão capacitação para indicação de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos na rede pública. Serão seis encontros, entre 19/09 e 11/10, onde médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e fisioterapeutas, entre outros, aprenderão sobre as propriedades das plantas, como usá-las e a legislação do setor.

A iniciativa é do projeto Farmacopeia Mari'ká, uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A capacitação tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se do segundo módulo da capacitação, que começou a ser oferecido no primeiro semestre de 2024. A meta é aumentar a indicação do uso de plantas medicinais nas unidades básicas de saúde.

"O objetivo do curso é sensibilizar os profissionais de saúde sobre o uso de plantas medicinais e estimulá-los a prescrever e recomendar o uso delas na atenção primária à saúde. Esta etapa é fundamental para assegurar o uso racional das plantas medicinais e fitoterápicos em Maricá", explicou Magda Medeiros, professora da UFRRJ e coordenadora de meta do projeto.

Propriedades medicinais

Os participantes do curso aprenderão sobre plantas com diversos tipos de ação no organismo, como digestiva, analgésicas, anti-inflamatória, cicatrizante e outras que atuam reduzindo a ansiedade, melhorando o sono, o metabolismo e o sistema respiratório. As plantas abordadas são algumas das que constam na lista Renisus (Relação Nacional de Plantas de Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde) e são cultivadas na Farmácia Viva da Fazenda Nossa Senhora do Amparo, no Caju.

As apresentações das plantas são as mais variadas, desde o simples chá até tinturas e pomadas artesanais. As plantas da Farmácia Viva possuem a concentração necessária dos princípios ativos usados para melhorar as condições de saúde dos pacientes, uma vez que passam por seleção e replicação cuidadosa dos profissionais da UFRRJ.

As aulas

O curso Plantas Medicinais e Fitoterápicos para Profissionais de Saúde de Maricá – módulo 2 terá aulas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Climaco Pereira, 367, Centro de Maricá). Confira o cronograma:

19/09 Quinta 13h-17h

Apresentação do curso

Panorama das PICs em Maricá e inserção da Fitoterapia

Conceitos Fundamentais em Fitoterapia

Políticas Públicas e Histórico da Regulamentação em Fitoterápicos

20/09 Sexta 8h-17h

Exercício/Dinâmica (Conceitos)

Prescrição de Fitoterápicos: Quais são os profissionais habilitados?

Plantas com ação digestiva

Plantas com ação analgésica e anti-inflamatória

Plantas com ação cicatrizante

26/09 Quinta - 13h-17h

Plantas que atuam no sistema respiratório

Plantas que atuam no metabolismo

Plantas para a ansiedade e sono

27/09 Sexta 8h-17h

Principais formas farmacêuticas

Fontes de pesquisa em plantas medicinais e fitoterapia

Exercícios/Dinâmicas

10/10 Quinta 13h-17h

Apresentação de plantas território e como organizar rodas de acolhimento e de conversa sobre plantas medicinais

11/10 Sexta 8h-17h

Plantas medicinais e fitoterápicos na prática clínica

Plantas de interesse do município de Maricá - Horto da Farmacopeia - Proposta de Memento Municipal

Questionário do curso e diagnóstico sobre PM e Fitoterápicos

Encerramento