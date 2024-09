Guarda Municipal de Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Guarda Municipal de MaricáFoto: Marcos Fabrício

Publicado 18/09/2024 09:33

Maricá - Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e processados pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) apontam que Maricá tem o menor indicador de roubo de veículos, tendo o segundo melhor resultado do Estado do Rio de Janeiro entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O período apurado compreende de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2024.

Em 2023, Maricá já havia registrado o menor índice de roubo de veículos em 20 anos – quando comparado o recorte com os demais anos. Este ano segue a mesma tendência: foram 25 casos entre janeiro e agosto deste ano, ante 28 registros no mesmo período do ano anterior. Foram 15 registros no primeiro distrito, 05 casos no terceiro distrito e outros cinco no quarto distrito. O horário de maior incidência do delito, segundo a Seop, é às 23h. 06 casos aconteceram nas rodovias estaduais (RJ-106, RJ-110 e RJ-114).

Nas cidades vizinhas, apenas Saquarema – que tem menos da metade da população maricaense – teve menos casos (20), enquanto Itaboraí (129), Niterói (141) e São Gonçalo (628) tiveram número de roubos muito acima dos registrados em Maricá. Considerando cidades com mais de 100 mil habitantes, apenas Petrópolis registrou menos roubos de veículos no Estado do Rio.

Para o secretário de Ordem Pública, Julio Cesar Veras – que também é coronel da ativa da Polícia Militar – o resultado é fruto de investimentos que vem sendo realizados nos últimos anos. "Maricá, de cinco anos para cá, investiu fortemente na segurança pública: Guarda Municipal, inteligência, convênio com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), câmeras inteligentes, tecnologia... Sem falar na parceria fundamental com as Polícias Civil e Militar", acredita.

"Todos os números são menores do que os registrados há 20 anos, quando a cidade tinha um quarto da população que tem hoje. Sabemos da responsabilidade de manter esses números reduzidos, para que a nossa sociedade, a nossa comunidade, possa ter paz social e qualidade de vida", completou o titular da Seop.

Outros indicadores também tiveram resultados positivos: Maricá completou seis meses sem registro de roubo de cargas. Neste ano, foram documentados apenas cinco roubos, sendo três em janeiro e dois em março.

Já no indicador "Letalidade Violenta", que reúne outros três crimes (Homicídio Doloso, Lesão corporal seguida de morte, Morte por intervenção de agente do Estado e Latrocínio), foram 25 casos entre janeiro e agosto de 2024, o menor índice em 12 anos.

Investimento na segurança pública

A Secretaria de Ordem Pública vem ampliando os investimentos na segurança pública nos últimos anos. Atualmente, Maricá é a cidade que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o Estado, reforçando o contingente da Polícia Militar com média de 100 policiais diariamente. O município também investe na Polícia Civil, custeando o Regime Adicional de Serviço (RAS) dos agentes para ampliar o número de profissionais na 82ª DP (Maricá).

A Guarda Municipal também recebeu investimentos; além de uma nova sede, inaugurada neste ano, e da nova frota de viaturas com carros e motocicletas, houve também um aumento no efetivo com o concurso público realizado em 2019. Após seis convocações, o efetivo saltou de 123 agentes para 442 – um aumento maior que 250%.

Nesse processo de valorização da corporação, a Guarda Municipal recebeu 60 dispositivos elétricos incapacitantes (pistolas Spark 2.0), além de espargidores com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Os equipamentos não letais serão usados durante situações que necessitem da imobilização de infratores, sem causar lesões permanentes ou fatalidades. Ao todo, 120 agentes da GM obtiveram capacitação para a utilização do armamento não-letal adquirido pela corporação.

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) tem, atualmente, 721 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento, e outras 145 do tipo OCR estrategicamente posicionadas em 64 pontos do município. Outras 44 câmeras de reconhecimento facial estão em fases de teste.