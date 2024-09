Hospital Che Guevara - Foto: Cremerj

Hospital Che GuevaraFoto: Cremerj

Publicado 18/09/2024 09:40 | Atualizado 18/09/2024 09:41

Maricá - Uma senhora de 78 anos foi atingida por uma bala perdida dentro do quintal da sua casa no bairro de São José do Imbassaí, o caso aconteceu na tarde desta terça-feira (17).

A senhora, moradora da Rua Albertino de Oliveira Lopes e identificada como Maria Helena Sant'ana foi socorrida pela família e levada as presas para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, também no bairro.

Segundo informações, por volta das 16h30 a vítima que estava no quintal de sua residência foi até a varanda e sentou para comer uma fruta quando foi atingida pelo tiro na sua perna direita.

Policiais da 6ª Cia do 12º BPM foram até o Hospital para buscar mais informações sobre o caso e tentar localizar de ontem veio o disparo.

O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.