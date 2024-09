Audiência pública da saúde acontecerá na Câmara Municipal na próxima segunda-feira dia 30 - Foto: Divulgação

Audiência pública da saúde acontecerá na Câmara Municipal na próxima segunda-feira dia 30Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, participa às 15h da próxima segunda-feira (30/09) de uma audiência pública na Câmara Municipal, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 57, no Centro, onde será apresentado o relatório de recursos aplicados nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) presentes na cidade. O evento é aberto ao público, sujeito à lotação do espaço, e tem como referência os investimentos realizados no segundo quadrimestre deste ano, período que compreende os meses de maio a agosto.

A audiência pública é uma obrigação legal e é fundamental para garantir a transparência sobre a destinação dos recursos voltados à área, além de fortalecer a participação popular e o controle social na construção de políticas públicas de saúde. Dessa forma, a gestão se aproxima ainda mais aos moradores, acolhendo demandas, observando mais pontos que podem ser otimizados, e apresentando aspectos da qualificação dos serviços.

Em Maricá, os serviços de saúde compreendem as 27 Unidades de Saúde da Família (USF), parte da Atenção Primária, que estão distribuídas pelos quatro distritos da cidade. Além disso, há 6 unidades da Atenção Especializada; 3 Centros de Atenção Psicossocial (Caps); 3 unidades de Urgência e Emergência de portas abertas, com atendimento 24 horas; além do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, referência no atendimento ao trauma referenciado e em cirurgias de várias especialidades agendadas pela Central de Regulação, dentre outras estruturas importantes.