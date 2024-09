Preso em flagrante após tentativa de fuga frustrada - Foto: Jornal O DIA

Preso em flagrante após tentativa de fuga frustradaFoto: Jornal O DIA

Publicado 24/09/2024 11:44 | Atualizado 24/09/2024 11:45

Maricá - Na noite da última segunda-feira, a Guarda Municipal de Maricá foi acionada para atender um caso de violência doméstica, envolvendo uma mulher que relatou ter sido agredida pelo companheiro com um pedaço de madeira no rosto e nos braços. A equipe, juntamente com o apoio da ROMU, dirigiu-se até a residência da vítima com a intenção de localizar o agressor.

Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com visíveis ferimentos no rosto e pescoço, muito abalada e acompanhada de sua filha de 14 anos. A mulher revelou que já havia registrado boletim de ocorrência e possuía uma medida protetiva contra o agressor, que já havia sido preso anteriormente. No entanto, após ser liberado, ele retornou à casa, onde passou a ameaçá-la, e por medo, a vítima permitiu que ele ficasse na residência.

Segundo relatos da vítima, o agressor tem um histórico de comportamentos violentos e frequentemente a agride, inclusive na frente de suas três filhas, todas menores de idade.

As equipes da ROMU realizaram buscas pela região, mas inicialmente não conseguiram encontrar o suspeito. A vítima foi então conduzida ao Hospital Ernesto Che Guevara para receber atendimento médico. Lá, ela foi medicada e submetida a uma tomografia da face para avaliar os ferimentos.

Enquanto estava no hospital, a vítima recebeu uma mensagem de sua filha mais velha, informando que o agressor havia retornado à residência e estava tentando entrar. Rapidamente, as equipes da GMAP e ROMU voltaram ao local, onde o agressor tentou fugir, pulando da janela do segundo andar para um terreno baldio. No entanto, ele foi capturado pelas autoridades após a tentativa frustrada de fuga.

O agressor, Q2, foi encaminhado para atendimento médico devido às lesões sofridas ao tentar escapar. Após receber alta, ele foi levado para a 82ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi formalizada a prisão em flagrante. A vítima também passou por exame de corpo de delito no IML de Niterói, e a polícia reforçou a solicitação da medida protetiva.

Após todos os procedimentos, a vítima foi conduzida de volta à sua residência, agora protegida pelas autoridades. O caso segue em investigação.