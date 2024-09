Viatura do PROEIS - Foto: Divulgação

Maricá - Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) trocaram tiros com criminosos na tarde desta terça-feira (24), nas proximidades do Condomínio Minha Casa Minha Vida em Itaipuaçu.

Segundo relatos, uma viatura estava realizando um patrulhamento de rotina pelas ruas do Condomínio quando foram recebidos a balas por criminosos, a viatura dos agentes foi atingida na parte de trás próximo ao tanque de combustível, o que poderia ter feito o veículo explodir.

Ouve confronto, um meliante foi atingido e morreu. Os demais criminosos escaparam para dentro de uma mata nos arredores do condomínio.

Os Policiais seguem na procura dos criminosos.