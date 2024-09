Premiação - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2024 17:41 | Atualizado 25/09/2024 17:42

Maricá - Atletas do projeto Maricá Esporte Competições da Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá foram destaque, no dia 22 deste mês, na 6ª etapa do ranking estadual da ‘Copa Juntos Somos Mais Fortes de Karatê’ no Centro Olímpico de Deodoro, Rio de Janeiro. A competição, organizada pela Federação Fluminense de Karatê (FKF), reuniu mais de 400 atletas de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

Representando a cidade, 11 atletas do Maricá Competições conquistaram um total de 12 medalhas, demonstrando o alto nível técnico da equipe. O evento contou pontos para o ranking individual da federação que premiará os atletas com maior pontuação obtida no circuito 2024.

Sobre o projeto

Os atletas são mantidos pela Prefeitura de Maricá. O projeto surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

Resultados:

1. Octavio Rollin - ouro no kumite, sub-14

2. Sérgio Figueiredo - uro no kumite, junior; ouro no Kata, Junior e, Ouro no Kata, sênior

3. Sthefany Romão - ouro kata e prata kumite

4. João Francisco Bicalho - prata no kumite, junior

5. João Lucas Arruda - bronze no kumite, sub-14

6. Luiza Oliveira - bronze no kumite, sub-14

7. Pedro Paulo Vicente - prata no kata, sub-14

8. Yasmim Moreira - prata no kata, sub-14

9. Bernardo Duim - bronze no kumite, júnior