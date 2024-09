'Demo Day' no Galpão Tecnológico - Foto: LEonardo Fonseca

'Demo Day' no Galpão TecnológicoFoto: LEonardo Fonseca

Publicado 26/09/2024 20:09

Maricá - Sete ideias inovadoras sendo apresentadas para uma plateia de investidores. O chamado "demo day", ou dia de demonstração, proporcionou o contato de empreendedores de startups incubadas no Galpão Tecnológico de Maricá com representantes do mercado para apresentação de produtos e busca de investimentos para tirar os projetos das pranchetas. O galpão, que fica em Inoã, é parte do Parque Tecnológico da Cidade, uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), e onde funciona a incubadora de negócios inovadores Oca Hub. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira (25).

"São startups que estão sendo incubadas na Oca Hub há seis meses, com seus negócios sendo moldados e aprimorados. Algumas já estão operando, mas podem ser ampliadas com o investimento. Cada empreendedor fez seu pitch, apresentando suas ideias. O evento gerou conexões relevantes para negócios em Maricá", disse Douglas Barbosa, superintendente de Tecnologia e Inovação da Codemar, responsável pelo galpão.

Network e investimentos

Algumas das startups fecharam a noite com boas notícias. Uma delas, a 4Team, conseguiu a chance de aprofundar conversas com a Rota Gastronômica, associação de restaurantes de Maricá, que estava presente.

"Eu ofereço uma plataforma que simplifica a gestão de negócios para pequenas empresas. Um sistema simples, de implantação fácil, que pode ser moldado para o negócio e que tem somente as ferramentas que o empreendedor precisa, sem complicações, e com suporte bem próximo", explicou Cláudia Valença, que levou sua ideia para a incubadora do Galpão Tecnológico em busca de uma "visão empresarial".

Segundo Cláudia, ela aprendeu a moldar a plataforma quando trabalhava com carteira assinada numa empresa do ramo que atendia pousadas:

"Mas por menor que fosse a pousada, o sistema era o mesmo dos grandes hotéis. Complexo, engessado e subutilizado. Então vi nessa adaptação uma oportunidade de negócio. Vim para o galpão para me profissionalizar como empreendedora. É muito diferente o olhar sobre o próprio negócio e a busca por investimento. E isso a gente encontra aqui", finalizou a empreendedora.

Investir nesse tipo de ação significa, no médio e longo prazo, construir uma nova economia para Maricá. Empresas inovadoras, com grande potencial de crescimento, melhoram o ambiente de negócios da cidade ao disponibilizarem ferramentas e criarem demandas.

"O que se apresentou nessa noite foi muito interessante. Negócios em diferentes graus de maturidade, em busca de investimento e com compromisso em se desenvolver de forma sustentável. Questionei todos os empreendedores porque isso faz parte também do amadurecimento dos projetos", disse Paulo Espanha, sócio da Kate Capital, que é um grupo de fintechs voltado para investimento em startups.