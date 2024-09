82ª DP de Maricá - Foto: Divulgação

27/09/2024

Maricá - Agentes da Guarda Municipal recuperaram, no final da tarde desta quinta-feira (27), uma motocicleta que havia sido furtada. A ação aconteceu na Rua Soares de Souza, próximo ao Cemitério Municipal Campo Santo Cônego Batalha, no bairro do Flamengo.

Segundo a corporação, as equipes estavam em patrulhamento quando flagraram uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, circulando sem placa, item obrigatório conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por meio da checagem das numerações do motor e chassi, foi constatado o registro de furto do veículo.

O condutor da motocicleta foi conduzido pelos agentes da Guarda Municipal para a 82º DP (Maricá), onde foi lavrado a prisão em flagrante por furto. No entanto, o suspeito pagou a fiança, arbitrada pela polícia judiciária em R$ 2 mil, e vai responder pelo caso em liberdade.

Investimento na corporação

A Secretaria de Ordem Pública vem ampliando os investimentos na segurança pública do município nos últimos anos. Além de ganhar uma nova sede, inaugurada neste ano, e da nova frota de viaturas com carros e motocicletas, a Guarda Municipal teve um aumento no efetivo com o concurso público realizado em 2019. Após seis convocações, o efetivo saltou de 123 agentes para 442 – um aumento superior a 250% no número de agentes.

Nesse processo de valorização da corporação, a Guarda Municipal recebeu 60 dispositivos elétricos incapacitantes (pistolas Spark 2.0), além de espargidores com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Esses equipamentos não letais serão usados durante situações que necessitem da imobilização de infratores, sem causar lesões permanentes ou fatalidades. 120 agentes da Guarda obtiveram capacitação para a utilização do armamento não-letal adquirido pela corporação.

Maricá também investe nas forças policiais; atualmente, é o município que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o Estado, reforçando o contingente da Polícia Militar com média de 100 policiais diariamente. O município também investe na Polícia Civil, custeando o Regime Adicional de Serviço (RAS) dos agentes para ampliar o número de profissionais na 82ª DP (Maricá).