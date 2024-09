Portão da casa do Rodrigo Negão alvejada - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 23:50 | Atualizado 28/09/2024 00:06

Maricá - O assassino condenado do assassinato do jornalistas Romário Barros e acusado de estar envolvido no assassinato de Robson Giorno, conhecido como Rodrigo Negão foi assassinado na noite desta sexta-feira (27) quando estava em casa na comunidade do Saco das Flores, região central da cidade.

Segundo relatos, o criminoso, que ficou preso por quase um ano e estava respondendo em liberdade, foi vítima de um ataque em sua residência, elementos armados de fuzil deram diversos disparos no portão de sua casa e dois tiros atingiram em cheio Rodrigo Negão.

O criminoso foi socorrido e rapidamente encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde foi submetido às presas a uma cirurgia, porem, não resistiu e veio a falecer, segundo uma fonte do O DIA dentro da unidade hospitalar.

OS CRIMES DE RODRIGO NEGÃO:

Os assassinatos dos jornalistas aconteceram em 2019, e a investigação apontou que Rodrigo Negão estava aliado com Vanessa Matta Andrade, a "Alicate" ela também foi denunciada pelo MP.

Rodrigo Negão e Vanessa "Alicate" chegaram a ser presos no ano passado pelo envolvimento nas mortes de quatro pessoas em 2019 além do jornalista, um ex-vereador e o filho. Vanessa também responde em liberdade.



O jornalista Romário da Silva Barros também assassinado, quando voltava de uma caminhada na Orla de Araçatiba para seu carro, quando dois homens se aproximaram do veículo e atiraram nele três vezes.