Maricá - Um homem teve sua casa invadida e seus bens furtados no dia 23 de setembro, na Rua Francisca Rosa, em um condomínio localizado no bairro de Inoã.

O crime ocorreu por volta das 13 horas. Segundo informações, a ex-companheira da vítima entrou no condomínio com o atual marido, utilizando um carro, e foi diretamente para a residência do ex-parceiro.

Na casa da vítima, o casal furtou diversos objetos, incluindo duas TVs de 42 polegadas, um notebook, um tablet, uma impressora, uma cafeteira, um multiprocessador de cozinha, duas garrafas térmicas, panelas, pratos e talheres, um roteador de internet, medicamentos e perfumes. Um passaporte também foi levado além de dois cartões bancários e documentos de clientes da vítima.

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime e a fuga do casal que fugiu logo após o furto.

Segundo testemunhas, o crime foi cometido com muita tranquilidade.

O caso foi registrado na 82ª DP de Maricá