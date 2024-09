Maricá Competições enfrenta o Nova Cidade - Foto: João Vitor Silvo

Maricá Competições enfrenta o Nova CidadeFoto: João Vitor Silvo

Publicado 30/09/2024 14:35

Maricá - A equipe masculina sub-15 do Maricá Esporte Competições entrou em campo no domingo (29) para enfrentar o Nova Cidade pela 9ª rodada do Carioca A2 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. A equipe, que é apoiada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, finalizou com 5x0 e se consolidou pela classificação na 9ª rodada do Carioca A2.

Dominando o jogo do início ao fim, o Maricá demonstrou um futebol ofensivo e eficiente. Com gols de Rychard (2), Miguel Rosalba (2) e Jhonatan, o time maricaense construiu uma vitória expressiva e ampliou sua vantagem na tabela de classificação. A vitória coloca o time em uma posição privilegiada para garantir a classificação para a próxima fase do campeonato.

Equipe do sub-17 do Maricá Esporte Competições vence o Nova Cidade de 4x1

A equipe masculina sub-17 do Maricá Esporte Competições entrou em campo no domingo (29) para enfrentar o Nova Cidade pelo campeonato carioca A2 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. A equipe, que é apoiada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, finalizando com 4x1.

Primeiro tempo o Maricá Esporte Competições começou pressionando o adversário e abriu o placar logo aos oito minutos, aos 15 minutos fez o segundo gol. No segundo tempo, o Maricá Esporte Competições voltou com quatro mudanças e o time reagiu bem e fez o terceiro gol em uma jogada individual do atacante Kayke, que arrastou e finalizou duas vezes para o gol. O quarto gol saiu em uma jogada pela esquerda do atacante Erick que driblou o lateral e cruzou para o atacante Nycolas fechar o placar.

Sobre o projeto

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).