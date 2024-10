Maricá vista por cima - Foto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 09:19 | Atualizado 01/10/2024 10:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o Fórum Cultura Viva Maricá, informa que o 1º Seminário Cultura Viva de Maricá no auditório Manoel Lago, no Banco Mumbuca, foi adiado.

A Secretaria de Cultura informa que o evento foi adiado para o dia 16 de outubro no Cine Henfil, no Centro, às 18h. O seminário visa trazer esclarecimentos importantes para o entendimento da Lei Cultura Viva e sobre os processos de certificação para pontos de cultura através dos editais.