Dia Internacional do IdosoFoto: Anselmo Mourão

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Para a Terceira Idade, celebrou nesta terça-feira (01), o Dia Internacional do Idoso, com atividades na Casa da Terceira Idade, no Centro. Evento contou com dinâmicas, brincadeiras e karaokê para os participantes.

O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, comentou sobre a importância de proteger e trazer qualidade de vida para o idoso. "Aproveitamos essa data tão especial para incluir, abraçar, fazer a vida de nossos idosos mais feliz, com todo acolhimento e suporte. Nós vamos estar ao longo do mês fazendo atividades em todas as nossas casas", disse.

Vandelir Antunes, professora de Educação Física da Casa da Terceira Idade, destaca a importância do local para os presentes. "Hoje nós estamos promovendo algumas atividades aqui, que fazem parte da socialização, cognição, e a integração social deles. A Casa do Idoso é uma busca para viver para os idosos, onde eles encontram amigos, e felicidade", citou.

Marilene Galvão, de 72 anos, conta os benefícios que a Casa trouxe para ela, e todo suporte oferecido pela secretaria. "Desde que eu frequento esse local, eu ganhei uma nova vida, e uma família. Aqui tenho muitos amigos, e todo suporte, que fizeram muito bem para minha saúde. A secretaria está de parabéns", completou a moradora de Itapeba.

Sobre a Secretaria

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem o objetivo de assegurar os direitos sociais aos idosos que moram na cidade de Maricá. A pasta coloca à disposição quatro casas e oito núcleos que ofertam ações de inclusão, como as atividades de oficina, terapias, passeios e bailes. Além disso, oferece oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, artesanato com tecidos, entre outras.

Os cursos gratuitos são voltados para pessoas a partir dos 60 anos e as matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria na Rua Clímaco Pereira, 269, Centro de Maricá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, cópias de identidade, CPF, atestado médico original e cópia (somente para atividade física), uma foto 3×4 e comprovante de residência.