Palestra infantil sobre proteção animalFoto: Bernardo Gomes

Publicado 02/10/2024 15:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Proteção Animal e de Educação, promoveu nesta quarta-feira (02) uma atividade junto a alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I da E.M. Amaury Gomes do Nascimento, em Itaipuaçu. Por meio de brincadeiras e palestra interativa, as crianças receberam informações sobre cuidados com animais domésticos.

Participaram da atividade alunos do Pré 1 ao 4º ano. O objetivo foi criar, junto às crianças, a consciência de cuidar corretamente de cães e gatos. “A gente tem percebido - e não é só em Maricá - que o abandono de animais está crescendo muito. Quando a Secretaria de Proteção Animal fez contato, logo me interessei porque nossas crianças reproduzem aquilo que aprendem em casa”, disse Graça Porto, diretora-geral da escola.

Dentre as informações passadas com ludicidade aos alunos estavam a necessidade de manter os animais em locais limpos; o que os pets podem ou não comer; a importância da vacinação e o cuidado com vetores nocivos, como pulgas e carrapatos.

“A partir do momento que tiverem esse contato, conhecerem um pouco mais da necessidade de proteger os animais, tenho certeza que a disciplina de cada um vai mudar com relação a esse comportamento que vem sendo reproduzido pela sociedade, que é de maus-tratos”, completou a diretora.

A palestrante Verônica Melo, da Secretaria de Proteção Animal, destacou a importância de informar desde novos para evitar casos de maus-tratos no futuro. “Acreditamos que informação faz toda a diferença para contribuir com a mudança de mentalidade quanto a questão animal. Nosso intuito é conscientizar os alunos de diversas idades sobre o bem-estar animal de forma lúdica e descontraída. Nestes nossos encontros trazemos a reflexão de como cada um de nós pode contribuir para a construção de um mundo para os animais melhor de se viver”, acredita.

Para a protetora de animais Rose Maciel, que também participou da atividade, a nova geração pode lidar com os animais de uma maneira mais assertiva, sem a prática de maus-tratos e criando consciência desde já.

“O intuito é criar, desde pequenininho, esse olhar e essa consciência de que um animal também tem vida, tem sentimento, também sofre, para que essas crianças no futuro não abandonem animais. Essa geração tem outra criação e podem ser melhores do que nós somos hoje com a educação que tivemos no passado”, concluiu.