Objetos furtados pelo criminosoFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/10/2024 14:06

Maricá - Um ladrão que havia furtado uma residência foi preso nesta sexta-feira (04) por Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM.

Segundo informações, o criminoso furtou uma resistência no bairro de Itapeba, na região central da cidade, o dono do imóvel chegou em casa e percebeu que sua casa havia sido furtada, inclusive diversos aparelhos eletronicos haviam sido levados pelo criminoso.

Então a vítima acionou a Policia Militar que rapidamente chegou até o local do crime; a Rua das Garças.

A Guarnição fez uma busca dentro da resistência da vítima, que estava com o portão e porta arrombada, em seguida a vítima informou aos policiais que havia uma suspeita de que o criminoso estava escondido em uma casa ao lado da sua.

Então os Policiais Militares foram até a casa informada e encontraram o elemento com 2 caixas de som e com várias ferramentas que, de acordo com a vítima, seriam suas.

O elemento foi levado para a 82ª DP no Centro da cidade.