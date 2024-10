Caravana da Cultura - Foto: Marcos Fabrício

Caravana da CulturaFoto: Marcos Fabrício

Publicado 03/10/2024 11:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu nesta quarta-feira (02) mais uma edição da Caravana da Cultura de 2024. Ao todo, 80 alunos da Escola Municipal do Espraiado puderam se divertir com apresentações artísticas, muita música, brincadeiras e contação de histórias de forma lúdica e divertida.

Desta vez, a iniciativa, que já passou por diversas escolas do município, promoveu um sarau de sustentabilidade e proteção ambiental. Após apresentação teatral sobre conscientização ambiental, os alunos receberam instrumentos feitos com resíduos recicláveis, para dançar e cantar com o músico Lucas Roberto e, depois, assistiram à apresentação de artes circenses com David Martinez.

Agente de inclusão da escola, Mariene Braga acredita que trabalhar a parte cultural é fundamental no aprendizado dos alunos. "Hoje a gente vê que as crianças estão muito ligadas à internet, e acabam não tendo muita ligação com o aspecto cultural Esse tipo de interação é importante para eles", disse.

A Caravana da Cultura é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, pelo Programa Maricá das Artes e gestão do IPCEP, em parceria com a Secretaria de Educação.