Pinos de Cocaína apreendidos - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 04/10/2024 11:42 | Atualizado 04/10/2024 11:44

Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) apreenderam, na noite desta quinta-feira, (03), um adolescente portando drogas na Rua Jornalista Raimundo Monteiro, na Comunidade do Mutirão, em São José do Imbassaí.

Conforme informações disponíveis, a ação ocorreu durante patrulhamento na região, sob o comando do Sargento Vilaça. Os policiais perceberam um jovem com comportamento suspeito em frente a um bar.

Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente atravessou a rua e tentou se disfarçar ao sentar-se em uma cadeira. Durante a abordagem, os militares localizaram uma quantidade de drogas dentro de uma bolsa preta que estava com o suspeito.

O adolescente foi apreendido e conduzido à 82ª DP, no Centro da cidade, juntamente com o material ilícito apreendido. Posteriormente, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, na 76ª DP, em Niterói, onde o caso foi registrado.