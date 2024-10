Viatura da Guarda Municipal - Foto: Jornal O DIA

Viatura da Guarda MunicipalFoto: Jornal O DIA

Publicado 05/10/2024 18:40 | Atualizado 05/10/2024 19:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional de Maricá (Seop), preparou uma operação especial para garantir a segurança e a tranquilidade dos eleitores que precisarem se deslocar pela cidade neste domingo (06), dia das eleições. Ao todo, 26 agentes da Seop estão no planejamento operacional, que já iniciou neste sábado (05), com quatro viaturas e uma base móvel. Além de 204 policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), sendo 50 de dia e 52 de noite, 20 viaturas e 10 motos.

Operação da Sectran no pleito municipal

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária preparou uma operação especial para garantir a segurança e a tranquilidade dos eleitores que precisarem se deslocar pela cidade neste domingo (06/10), dia das eleições.

Ao todo, 70 orientadores, 30 agentes de trânsito, seis viaturas, três veículos de supervisão e uma van estarão na operação. Neste sábado (05/10), a interdição acontece na Avenida Roberto Silveira entre a Rua Antônio Lopes (mercado Jolumar) e o Terminal Rodoviária do Povo, para atender as solicitações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Já no domingo (06/10), o perímetro irá extender da Rua Antônio Lopes até a Rua Ribeiro de Almeida. Nas 42 escolas, os orientadores da Sectran irão preservar a área à frente das unidades para garantir o acesso da fiscalização do TRE .

EPT disponibiliza ônibus extras para Itaipuaçu neste domingo (06/10)

A Empresa Pública de Transportes (EPT) disponibilizará ônibus extras para Itaipuaçu neste domingo (06/10), para o acesso dos moradores a suas zonas eleitorais, facilitando assim, o ir e vir no dia da eleição municipal, na maior zona eleitoral da cidade.

Das 7h às 17h, os coletivos que atendem a linha E34 circularão com intervalos de 15 em 15 min. Todas as demais seguirão os horários estabelecidos para dias úteis, diminuindo assim o intervalo entre os coletivos, que no fim de semana é de 30 em 30 minutos. Nos demais bairros, não haverá alteração, pois o número de coletivos aos sábados, domingos e feriados, já é maior. As estações de bicicletas vermelhinhas também funcionarão normalmente.