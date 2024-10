Quaquá vota às 13h deste domingo - Arquivo MAIS

Quaquá vota às 13h deste domingoArquivo MAIS

Publicado 06/10/2024 12:06

Maricá - Neste domingo (06) todas as 5.570 cidades do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), elegerão seus novos prefeitos que comandarão o executivo pelos próximos quatro anos, e em Maricá a movimentação para escolher os vereadores e o novo prefeito começou bem cedo.

O candidato da coligação Frente Popular por Maricá, *Washington Quaquá* , votará por volta das 13h no Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel, localizado na avenida Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro, Maricá.

Já o atual prefeito, Fabiano Horta, também votará às 13h, no mesmo lugar que Quaquá, no Centro Educacional de Maricá Joana Benedicta Rangel (Rua Nossa Senhora do Ampato, 240, Centro).

Quaquá vem demonstrando em seu redes sociais muita alegria com muitos novos projetos para o município,