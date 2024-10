Aldair de Linda - Foto: Jullianna Nemer

Aldair de LindaFoto: Jullianna Nemer

Publicado 06/10/2024 13:16 | Atualizado 06/10/2024 13:37

Maricá - Na manhã deste domingo (p6) o presidente da Câmara dos Vereadores do município votou no Colégio Estadual Dr. João Gomes de Mattos Sobrinho em Inoã.

Aldair é presidente do legislativo por quatro vezes e está pela quinta vez concorrendo à vereança.

Após a sua votação, o vereador falou rapidamente com O DIA sobre sua vida pública: "Fico muito feliz com a receptividade que as pessoas tem comigo. Incrível as pessoas querem tirar foto comigo, me abraçam, falam coisa que eu fiz que, que eu nem lembro mais. Isso que me leva cada vez mais a ajudar o povo a ser o vereador que eu sou, fico muito feliz, tô muito feliz e tenho certeza da minha vitória. A pessoa tem que ser boa em casa e melhor na rua, mas tem que ser bom em casa. Tenho certeza que vamos sair daqui vitoriosos", completou o candidato.