Máquina de Cartão Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 14:13 | Atualizado 08/10/2024 14:13

Maricá - Uma mulher foi vítima de clonagem de cartão de débito na última segunda-feira (7), e sofreu um prejuízo de R$ 14 mil. O caso ocorreu no início da tarde, por volta das 14h, quando a vítima percebeu várias notificações de compras feitas em seu nome, enquanto caminhava nas proximidades de sua casa.

Ela se dirigiu a uma agência da Caixa Econômica Federal para relatar o golpe enquanto os criminosos continuavam utilizando o cartão de débito clonado.

Entre as transações detectadas, havia compras em um supermercado próximo à Rodovia RJ-106, no bairro Flamengo, e também saques em dinheiro. Após o cancelamento do cartão, as transações cessaram.

O caso foi registrado na 82ª DP, que já iniciou a investigação para identificar os responsáveis pelo crime.