Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 09/10/2024 09:32 | Atualizado 09/10/2024 09:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz entre os dias 11 e 13 de outubro, no Cine Henfil, no Centro, com destaque para o longa-metragem em homenagem ao dia das crianças “Mostra de Cinema Ambiental Infantil”, um projeto ambiental que visa promover a conscientização e desenvolvimento cultural das comunidades atendidas.

Na programação também haverá os filmes “Raoni - uma amizade improvável”, “A Ilha dos Ilús”, “Teca e Tuti, uma noite na biblioteca”, “O Garoto Cósmico”, além de “Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo”. Ao final das exibições, acontecerá um bate-papo com a diretora Fernanda Novaes e o ator Pedro Henrique Motta.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket. Na programação também haverá os filmes, “Família Craft - O Impostor” e “A fada do dente”.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Sexta-feira (11/10)

19h – RAONI - uma amizade improvável - Conheça a amizade improvável entre o cineasta francês Jean-Pierre Dutilleux e o cacique Kaiapó Raoni. Classificação livre.

Sábado (12/10)

15h – A Ilha dos Ilús - Os Ilús são seres preparados para se tornarem Pets na Terra. Quando a cegonha erra o destino e entrega o cachorrinho Pocó para um casal de Emas, a confusão estará armada. Classificação livre.

17h – Teca e Tuti, uma noite na biblioteca - Quando a pequena traça Teca (Luy Campos) aprende a ler, ela percebe que os livros não podem ser comidos, afinal, eles guardam as histórias que ela adora. Indo contra seus instintos ela protege o que mais gosta de fazer. Classificação livre.

9h – Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo - Em Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo, Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula o porteiro. Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice. Classificação livre.

Domingo (13/10)

15h – O Garoto Cósmico - Cósmico, Luna e Maninho vivem em um mundo futurista, onde as vidas são inteiramente programadas. Uma noite eles se perdem no espaço, enquanto buscam obter mais pontos para ganhar um bônus na escola. Eles então descobrem um universo infinito, esquecido num pequeno circo, onde vivem novas experiências. Classificação livre.

17h – Mostra de Cinema Ambiental Infantil - O Projeto Vídeo Ambiental visa promover a conscientização ambiental e o desenvolvimento cultural das comunidades atendidas, incentivando o diálogo entre os alunos, suas escolas e a população. Por meio de uma metodologia que prioriza a colaboração e as relações humanas, os filmes refletem as experiências e percepções dos estudantes sobre o ambiente em que vivem, destacando a importância da preservação e do desenvolvimento sustentável. As escolas municipais de Maricá contempladas no projeto e seus respectivos filmes são: Escola Municipal Mata Atlântica: "LIXO - Vilão do Recanto": Um olhar crítico sobre o impacto do descarte inadequado de lixo na comunidade e o protagonismo dos jovens na busca por soluções sustentáveis. E. M. Darcy Ribeiro: "INÕA - O Legado da Pedra": Uma imersão na história e tradições de Inoã, revelando a importância cultural da Pedra de Inoã para as gerações atuais e futuras. E. M. Joana Benedicta Rangel: "JOANA - No coração de Maricá": Uma jornada pelas raízes da cidade, contando a história da comunidade e seu papel na construção da identidade maricaense. E. M. Amanda Pena: "Ponta Negra": Um tributo visual à beleza e aos desafios ambientais enfrentados por Ponta Negra, um dos mais icônicos bairros de Maricá. Classificação livre.

19h – Tito e os pássaros - O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto. Classificação livre.