Os policiais do PROEIS levaram a dupla que estava dentro do carro roubado para a 82ª DPFoto: Jornal O DIA

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (10), policiais militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança), apreenderam um automóvel roubado, dois elementos que estavam dentro do carro foram encaminhados à Delegacia.

Segundo informações, uma viatura fazendo o patrulhamento de rotina pelo bairro de Araçatiba, na região central da cidade, teve a atenção voltada para uma Fiorino de cor branca e fizeram a abordagem.

Dentro do veículo havia dois elementos, na abordagem o número do motor foi checado e numa breve averiguação foi confirmada a adulteração na numeração do motor do automóvel, quando os agentes conseguiram identificar o número real do motor do automóvel, que é oriundo do estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, placa RFR0L01 foi confirmado que se tratava de um veículo roubado.

A dupla foi encaminhada para a 82ª DP no centro de Maricá e o automóvel já está a disposição do proprietário.