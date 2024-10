Policiais Militares recuperam motocicletas roubadas em itaipuaçu - Foto: Jornal O DIA

Policiais Militares recuperam motocicletas roubadas em itaipuaçuFoto: Jornal O DIA

Publicado 09/10/2024 12:10 | Atualizado 09/10/2024 12:14

Maricá - No final da desta quarta-feira (09), a Polícia Militar, por meio das equipes do PATAMO e do Bairro Seguro, recuperou duas motocicletas possivelmente roubadas no bairro de Itaipuaçu, em Maricá. A operação foi realizada após a denúncia de um transeunte que avistou dois motociclistas em atitudes suspeitas na região.

As equipes, seguindo a determinação do Comandante da 6ª Companhia, intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar os suspeitos, que ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram fugir por uma área de mata. Durante a ação, os agentes recuperaram uma motocicleta Honda XRE, identificada como produto de furto ou roubo, e outra Honda XRE, que pode ser fruto de clonagem ou roubo.

O caso foi registrado na Delegacia de Maricá, e as investigações continuam para identificar os responsáveis e confirmar a origem das motocicletas.