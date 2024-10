Entrada de Maricá em Inoã - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 10:28 | Atualizado 10/10/2024 10:40

Maricá - A Arquidiocese de Niterói realiza neste domingo (13), o Dia Nacional da Juventude (DNJ) de 2024, em Maricá. O evento, tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Assuntos Religiosos e Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O objetivo da celebração é mobilizar a juventude católica em todo o Brasil. Aqui, as ações acontecerão na Rua João Saldanha, na Barra de Maricá, a partir das 8h. O evento tem como tema “Te chamo pelo nome, és meu”. , e busca fortalecer o compromisso da juventude com o seguimento cristão, reforçando sua fé e comprometimento com a missão evangelizadora, com um dia de intensa espiritualidade, celebração e comunhão.

A programação inclui pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões, e a celebração da Santa Missa às 16h, com o Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco, culminando com um show católico ao final do dia. O evento também contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese de Niterói e pela Rádio Anunciadora, permitindo que todos possam acompanhar e se unir em oração, mesmo à distância.

O DNJ 2024 promete ser um marco de fé e renovação para a juventude arquidiocesana, oferecendo um espaço para que cada jovem vivencie a presença de Deus de forma intensa e coletiva.