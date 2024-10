Programa Marielle Franco - Foto: Katito Carvalho

Programa Marielle FrancoFoto: Katito Carvalho

Publicado 09/10/2024 16:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos, está com inscrições para o Curso de Formação em Direitos Humanos para servidores públicos, agentes de bairro e da sociedade civil. As aulas acontecem entre 17 de outubro e 12 de dezembro e serão ministradas na sede do Programa Marielle Franco (Rua Prefeito Hilario Costa e Silva, 248 – Parque Eldorado, Maricá/RJ).

Serão duas turmas, com aulas durante três meses e sempre às quintas-feiras: a primeira, voltada para Servidores Públicos, acontecerá das 9h às 12h. Já a segunda será voltada para a Sociedade Civil e Agentes de Bairro acontecem das 14h às 17h. São 60 vagas para cada turma, com as inscrições se encerrando assim que forem preenchidas todas as vagas.

Servidores públicos podem se inscrever no link https://bit.ly/4hcMwwT. Já os interessados que sejam da sociedade civil ou agentes de bairro precisam fazer a inscrição no link https://bit.ly/3NkQype.

O curso será composto de dez sessões de trabalho em oficinas de três horas cada. O método de oficina é baseado nos princípios da educação popular em direitos humanos, estimulando o diálogo de saberes, a construção de saberes a partir da realidade local e voltadas para a transformação da realidade social.

Ao mesmo tempo, as sessões permitirão conhecer e analisar as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas no município para dar resposta à problemática a tratar. As aulas serão facilitadas por pessoas com comprovada experiência nas temáticas a serem trabalhadas, especialistas em direitos humanos, acadêmicos e lideranças sociais.

Implantado em Maricá desde julho de 2023, o programa está no seu segundo ano de execução, sendo neste segundo semestre de 2024 a terceira edição dos Cursos de Formação em Direitos Humanos.

Conteúdo Programático

Serão 10 aulas ministradas por professores especialistas convidados pelo programa, que abordarão temas de grande relevância dentro da área dos direitos humanos. Cada aula abordará um tema específico, relacionando os Direitos Humanos com temas como Pensamento Crítico, Sistema Capitalista, Luta Antipatriarcal, Luta Contra o Racismo, Direitos Humanos Como Processos de Luta, Direitos da Classe Trabalhadora, Direitos Humanos das Populações LGBTI+, Direitos Humanos das Populações Indígenas, Direito à Cidade e Análise das Políticas Públicas de Maricá.

Programa Marielle Franco

O Projeto Marielle Franco, desenvolvido pelo Instituto Joaquín Herrera Flores em parceria com a Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos, é uma iniciativa sem fins lucrativos que busca capacitar agentes comunitários, funcionários públicos e a sociedade em geral para a promoção e garantia dos direitos humanos.

O programa é um projeto de educação que tem como objetivo principal fomentar ações de educação em direitos humanos que promovam o respeito à dignidade humana e à igualdade, dedicada à formação de profissionais em áreas específicas.