Projeto "Cozinha Criativa". - Foto: Elsson Campos

Projeto "Cozinha Criativa".Foto: Elsson Campos

Publicado 11/10/2024 09:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, realizou nesta quinta-feira (10), a formatura de 50 alunos da primeira turma do projeto "Maricá Cozinha Criativa". A celebração aconteceu na Unidade do Flamengo, localizada na Avenida Roberto Silveira.

A ação tem como objetivo explorar a história rica e diversificada dos alimentos. "Essa é uma porta que se abre para o pessoal poder ter um novo recomeço, buscando novos objetivos através de uma nova profissão, um hobby, um novo caminho. Eu fico muito feliz por estar dando uma oportunidade para essas pessoas", disse Mariana Príncipe, secretária de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

O Maricá Cozinha Criativa é um projeto vegano que promove a sustentabilidade e o aproveitamento integral dos alimentos, como cascas, sementes e talos de legumes, que normalmente seriam descartados. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de reduzir o desperdício de alimentos e incentivar práticas de culinária mais sustentáveis.

Leandro Rocha, professor da unidade, destaca a importância sustentável do projeto, através do aproveitamento integral dos alimentos. "Nós criamos receitas sustentáveis dentro da nossa unidade, com receitas totalmente criadas pelos alunos do curso. Hoje nós estamos concluindo a formatura da primeira turma", disse. O profissional aproveitou para citar a importância do projeto na vida dos alunos. "Muitos dos nossos alunos chegaram aqui com certa dificuldade de se entrosar, hoje eles saem daqui com sorriso no rosto, reintegrados na sociedade e com um pensamento empreendedor, onde alguns já conseguiram vaga de trabalhos em alguns restaurantes defendendo o que aplicamos aqui, que é a culinária vegana", completou.

Alunos concluem o projeto com novas perspectivas

Valdileia da Cruz, de 59 anos, disse que pretende levar os aprendizados do curso para sua vida profissional. "O curso é maravilhoso, a cozinha criativa me deu mais uma oportunidade para seguir em frente. Tive situações pessoais que quase me fizeram desistir, mas os professores acreditaram no meu potencial", completou a moradora de São José do Imbassaí.

Cira Machado, de 54 anos. "A experiência aqui foi ótima, tudo para mim foi uma novidade, e essa prática de aproveitar o alimento por completo foi o diferencial para mim. Saio daqui pronta pra pôr em prática todos os ensinamentos que tive aqui", disse a moradora de Inoã.