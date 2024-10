Dia da Criança em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Dia da Criança em MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 14/10/2024 09:55 | Atualizado 14/10/2024 09:56

Maricá - O Dia das Crianças em Maricá foi marcado neste sábado (12) por uma atividade no Espaço Solidário, que foi inaugurado na sexta-feira (11) no Centro. Os meninos e meninas participaram de uma contação de histórias, onde elas também desenharam e fizeram dobraduras em papel, com a equipe da organização não-governamental Favela. Na sequência, teve show com o cantor Marcos Santos e uma batalha de rap com o grupo Ruasia.

Entre as crianças que assistiram às histórias estava a pequena Aitana, de apenas 2 anos, que não tirava os olhos da turma de contadores. “Ela já ouve muita história na creche e gosta muito”, revelou o pai da menina, o comunicador social Leonardo Farah, de 34 anos, que elogiou o novo espaço. “Está tudo incrível e ainda melhor hoje, com essa criançada toda”, ressaltou ele, que mora no Caxito.

Dentro da programação da Mostra Solidária, neste domingo se apresentam a cantora Vivi Serrano, com show de voz e violão a partir das 18h30, e o DJ Codi às 19h40. A mostra segue com eventos diários até o próximo sábado (19/10).

Sobre o Espaço Solidário

O Espaço Solidário vai abrigar e apoiar o desenvolvimento de empreendimentos solidários. O local, que fica na Rua Barão de Inoã (ao lado da Praça de Alimentação), recebe 30 expositores e é resultado da ação conjunta das secretarias de Economia Solidária, de Promoção e Projetos Especiais e de Cultura, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Banco Mumbuca e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

No Espaço Solidário, serão abrigados empreendimentos a partir dos eixos de fomento ao cooperativismo, formações, oficinas, rodas de conversa, palestras, exposições, artesanato, cultura, gastronomia e comercialização em rede. O local reúne seis coletivos que atualmente compõem o núcleo de articulação de feiras de Maricá, ArteMar: Feira Maricá Mostra Cultura; Feira Livre Solidária (Felis); Feira da Colmeia; Feira Natureza, Arte e Cultura; Feirarte; e Feira da Agricultura Familiar.

Mostra Solidária

Com a inauguração, teve início a ‘Mostra Solidária’, que busca divulgar e comercializar os produtos e criações dos feirantes que integram a rede solidária da cidade. A programação inclui palestras sobre economia solidária, além de uma série de oficinas sobre como gerenciar um empreendimento solidário. O evento contará ainda com atrações musicais e apresentações de dança.