Maricá - O Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu, agora conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta, que é operada pela Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar).

Com vazão média de 2,49 litros por segundo ao dia, a ETE tem capacidade para atender a mais de quatro mil pessoas, entre alunos e profissionais da educação. É importante destacar que, antes da construção, a limpeza do esgoto sanitário da escola era realizada regularmente por caminhões vacall da Sanemar.

“É com satisfação que entregamos mais um equipamento de qualidade para atender à nossa comunidade escolar. O saneamento básico é fundamental para a garantia da dignidade humana e vamos continuar trabalhando para que este seja um recurso acessível para todos”, declarou o presidente da Sanemar, Rodrigo Abreu.

Apesar de ser a primeira unidade escolar a contar com uma Estação de Tratamento de Esgoto própria, o CEPT não é o único a ter sistema de tratamento implantado pela Sanemar. Até o momento, mais de dez escolas do município já foram beneficiadas com a readequação do sistema sanitário.

Maior escola pública em tempo integral

O Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola é a maior escola em tempo integral do Brasil, com capacidade para atender cinco mil alunos do ensino fundamental. O CEPT dispõe de uma área de mais de 24 mil metros quadrados na Avenida Jardel Filho, antiga Avenida 2, em Itaipuaçu. A escola possui 81 salas de aula e mais 22 equipadas com telas interativas, laboratórios de ciências naturais, robótica, matemática e idiomas, sala de artes e dança, cozinha gourmet, refeitório, biblioteca, mini cinema, auditório, observatório e planetário.

Projeto Sanear + Esgoto

O Sanear + Esgoto é um projeto social que visa atender a quem mais precisa de maneira emergencial com sistemas de tratamento individualizados, enquanto Maricá não dispõe de uma rede completa de coleta e tratamento de esgoto. A Sanemar atende a famílias em situação de vulnerabilidade social e também aos equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde.