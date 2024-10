DPCA Delegacia de proteção à criança eo adolescente - Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 14:06

Maricá - Um homem foi preso por abusar sexualmente de uma menina de 11 anos - e para preservar a identidade da vítima - não informaremos o bairro em que o crime aconteceu.

O acusado, que também não terá a identidade revelada para proteger a criança, ele tem 51 anos e cometeu o crime contra a sua prima, uma criança.

Foi o setor de inteligência da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) que descobriu o paradeiro do acusado que já estava com um mandado de prisão em aberto.

Ele ainda permanecia em Maricá, porém estava escondido. Os agentes localizaram o endereço em que o elemento estava e ao chegarem até o local, deram voz de prisão, o criminoso não ofereceu resistência.

A Polícia informou que o criminoso morava no mesmo terreno em que a vítima e sua família moravam, e que ele quando não tinha ninguém em casa ele se trancava no quarto com a criança e praticava o crime de estupro contra a criança. A própria irmã do acusado informou a Polícia que também foi vítima, também foi abusada pelo irmão.

Ele foi preso e já está no sistema prisional.